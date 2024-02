Traffico Roma del 23-02-2024 ore 14 | 30

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

(Di venerdì 23 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità orario lungo per le tre linee della metropolitana oggi e domani le ultime corse dei treni Come di consueto saranno a 1:30 domani sono in programma potature a Testaccio in via Galvani i giardinieri saranno in azione tra le 7 e le 17 ad essere interessato sarà il tratto di strada che va da via Franklin a via zabaglia Per quel che riguarda il trasporto pubblico saranno inviate su percorsi alternativi le linee 718 719 775 che salteranno complessivamente tre fermate è in arrivo la quarta e penultima domenica e logica della stagione autunno inverno 2023domenica stop alprivato all’interno della fascia verde per 9 ore Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 complessivamente saranno oltre 30 alle deroghe ...