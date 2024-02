Traffico Roma del 23-02-2024 ore 13 | 30

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamenti persulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare a tratti dalla Pontina alla Tuscolana per un incidente Ci sono code sulla Pontina da Tor de’ Cenci a Castel di Decima verso Pomezia sempre per un incidente code su via Tor de Schiavi all’altezza di via Alatri altro incidente lungo via di Bravetta con rallentamenti all’altezza di via Adelardi è ancora per incidente Si procede a rilento su via degli Stradivari in prossimità di via Giovanni da Castel Bolognese ricordiamo infine che per una voragine è ancora chiusa viale dell’Università all’altezza di Viale Castro Pretorio in direzione di Viale Ippocrate per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per la un servizio a cura della c e ...