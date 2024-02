Traffico Roma del 23-02-2024 ore 11 | 30

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Luceverdedentro vati dalla redazione per un incidente code su via Cassia tra Tomba di Nerone di raccordo nelle due direzioni a San Paolo per un altro incidente rallentamenti e code su via Tullio Levi Civita in direzione del Lungotevere San Paolo è ancora per incidente rallentamenti su via Nomentana in prossimità di Villa Torlonia per una voragine momentaneamente chiusa viale dell’Università all’altezza di Viale Castro Pretorio verso Viale Ippocrate attenzione infine al vento che sta soffiando forte in tutta la regione la protezione civile ha diramato un allerta gialla per l’intera giornata sia per il vento forte sia per temporali invitiamo come sempre a prestare Attenzione In particolare lungo i viadotti ed in uscita dalle gallerie per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie ...