Traffico Roma del 23-02-2024 ore 08 | 30

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione coda in ingresso in città sulla Cassia dalla Storta alla Trionfale sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Villa Spada alla tangenziale est rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro sulla stessa tangenziale est quod e dalla Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio e la Prenestina viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti per lavori su via Nomentana tra via del Podere Rosa e via Arturo Graf verso il centro la polizia locale Ci segnala un incidente in via della Consolata all’altezza di via di inevitabili ripercussioni alla circolazione altro incidente su via Laurentina nei pressi di via Acqua Acetosa Ostiense con rallentamenti a partire dal raccordo per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare ...