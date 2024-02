Traffico Roma del 23-02-2024 ore 07 | 30

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione code ingresso in città su tutte le principali strade d’accesso verso il centro particolarmente trafficate la Cassia dalla Storta alla Trionfale laflamme dal raccordo a via dei Due Ponti e la Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Casilina all’appia rallentamenti e code sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est ponte dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio e dalla Prenestina viale Castrense in direzione di San Giovanni rallentamenti per lavori su via Nomentana tra via del Podere Rosa e via Arturo Graf verso il centro per un incidenterallentato su via di Centocelle all’altezza di via Camillo Tarello altro incidente su via di Casal Lumbroso con rallentamenti tra via Gioele ...