Tra padel e Roma | Totti si racconta | “De Rossi sta facendo bene | ora pensi alla squadra Io penso al padel”

Verde e racchette, ecco il Green House Padel alle porte di Roma

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ex capitano dellaFrancescoè impegnatoWorld LegendTour. Questo e i giallotra i temi più trattati. La suavive un momento piuttosto positivo, guidata dall’ex compagno e amico Daniele De. I giallosono in piena corsa europea, dall’arrivo del neo tecnico sono in striscia piuttosto positiva e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

I risultati della tredicesima giornata del Campionato a squadre di Padel del CSI Asti: Sarà quindi Russo Auto-Asados il primo quarto di finale che si svolgerà mercoledì 6 marzo sul campo 3 dell’Asti Padel, mentre per gli altri incroci ... se i primi affronteranno una tra F.T.P. Soc. atnews

Premier Padel P1 Riyadh, inizia la stagione: tutti i big in campo. Programma, partite e risultati: Il suo ex compagno Chingotto invece cerca gloria insieme a Gonzalez. Tra le donne (32 coppie in gara) occhi puntati ovviamente su Josemaria e Sanchez, regine incontrastate del padel in rosa, con ... agimeg

Cena a Dubai con Noemi per Francesco Totti: Il "Pupone" ha pubblicato nelle proprie storie Instagram un video di una serata a cena nella affascinante Dubai dove è stato impegnato in alcuni tornei di Padel con ex stelle del calcio italiano. (da ... corrieredellosport