Tornano a Benevento i reperti egizi esposti al Colosseo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa casa, presso la Sezionea del Museo Arcos, idel Tempio di Iside didati in prestito al Parco Archeologico dela Roma per la mostra “L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto” da giugno dello scorso anno. Lo rende noto il presidente della Provincia diNino Lombardi che, con il consenso del Ministero dei Beni Culturali, aveva autorizzato la trasferta dei(Statua di Domiziano come faraone, di Diorite, fine del I sec.d.C.; Iside Pelagia su nave, Età tardo ellenistica- I sec. a.C.; Statua leone, fine II sec. d.C.-inizio III sec. d.C.). “Il prestito dei preziosidel Tempio isiaco di– ha detto Lombardi – si è rivelato come ...