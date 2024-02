Torna BA Classica: nove giorni di musica “diffusa”: concerti a teatro ma anche nelle chiese e nei musei

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Busto Arsizio (Varese), 23 febbraio 2024 – Al via questa sera a Busto Arsizio, con il primo concerto in programma alSociale Delia Cajelli, “BA– Dialoghili”, il festival cittadino della. La rassegna è alla settima edizione, negli anni ha visto costantemente crescere l’attenzione del pubblico che può ascoltare grandi nomi e giovani talenti che si stanno affermando nel panoramale, già vincitori di prestigiosi concorsi. Una sfida vinta, BA, capace di portare laall’attenzione non solo di appassionati madei giovaniscuole. Ed è un motivo di grande soddisfazione per Paola Colombo, coordinatrice didattica ...