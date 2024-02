Torino, l'operaio condannato per aver baciato una donna senza il suo consenso: «È violenza sessuale»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Corte d’Appello dihaun operaio a risarcire unadelle pulizie. Lui l’aveva baciata durante il turno di lavoroil suo. Lei lo ha denunciato per. La scena si è svolta davanti alle macchinette del caffè dell’azienda e risale al luglio 2016: «Stavamo prendendo un caffè e stavamo ridendo e scherzando. Poi mi sono messa le cuffiette, quindi non sentivo niente. Mi sono sentita prendere da un braccio, lui mi ha spinta contro la parete. E mi ha baciata in bocca. Mi ha traumatizzata». Dopo il bacio, lui aveva chiesto: «Potevo?». E lei aveva risposto: «È una cosa che non si fa!», racconta oggi l’edizione torinese di Repubblica. La procura ha chiesto la condanna dell’imputato per...