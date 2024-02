Torino-Lazio | finisce 0 a 2 | Sarri a meno 1 dalla Roma

Serie A: in campo Torino-Lazio, recupero della 21esima giornata

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laha battuto ilnel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A giocato allo stadio Olimpico Grande. Nel primo tempopericoloso in più occasioni. Nella ripresain vantaggio al 51' con un diagonale di Guendouzi, al 57' il raddoppio dellacon un tiro di Cataldi che si insacca alle spalle di Milinkovic-Savic dopo aver baciato il palo.nel finale in 10 per l'espulsione di Gila. Grazie a questo successo la squadra disi porta a 40 punti in classifica a -5zona Champions. Ilresta fermo a quota 36. "Il gol? Sono contento, erano due anni che non mi capitava di segnare. È stata una bella serata. Penso che venire qui e non soffrire è complicato, ...