Torino-Lazio 0-2 | Sarri | “Bravi a soffrire Classifica? Inutile guardarla”

Torino-Lazio 0-2: Guendouzi e Cataldi riavvicinano Sarri alla zona Champions

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Contro il Bologna abbiamo giocato meglio di stasera e non ci dovevamo riscattare. Il risultato non è andato nella maniera giusta, ma venivamo da 3 prestazioni di ottimo livello. Stasera il primo tempo è stato sofferto contro una squadra con buone qualità che concede poco a livello di palleggio”. Così Maurizio, allenatore della, commenta la vittoria contro ilai microfoni di Dazn. “Oggi abbiamo avuto capacità die abbiamo assorbito senza grandi problemi la sconfitta contro il Bologna nella quale la società ha deciso di non commentare per tutelare i propri tesserati”, prosegue il tecnico. Poi, sullasottolinea: “. Il passato non esiste così come il futuro, dobbiamo pensare solo a oggi. Immobile? Aveva preso un ...