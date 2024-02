Torino-Lazio 0-2 | biancocelesti tornano alla vittoria

Torino-Lazio 0-2, "uno-due" biancoceleste per tornare a guardare alla Champions

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lariscatta il ko di domenica in casa con il Bologna e tornaimponendosi per 2-0 in trasferta sulnel recupero della 21/a giornata di Serie. A decidere il match i gol di Guendouzi al 50' e Cataldi al 56'. In classifica isono settimi con 40 punti,

AGI - La Lazio batte il Torino per 2-0 con i gol di Guendouzi e Cataldi e può continuare a sogna re la Champions , mentre ai granata non rimane che assaggiare ... (agi)

Torino (ITALPRESS) – La Lazio batte il Torino per 2-0 con i gol di Guendouzi e Cataldi e può continuare a sognare la Champions, mentre ai granata non rimane ... (iltempo)

SERIE A - Torino-Lazio 0-2: Guendouzi e Cataldi in gol, biancocelesti in 10: La compagine allenata da mister Maurizio Sarri si impone con il risultato di 0-2 sul Torino di Ivan Juric. La Lazio batte 0-2 il Torino nel recupero della ventunesima giornata di Serie A che era stata ... areanapoli

Serie A - Torino-Lazio 0-2: granata spreconi, Guendouzi e Cataldi li puniscono in 5 minuti: Lo scontro diretto per l'Europa va alla Lazio. E al Torino rimangono solo i rimpianti, perché per un tempo giocano praticamente solo i granata, prima di un improvviso e sorprendente cambio di rotta. eurosport

I biancocelesti risalgono a -5 dalla zona Champions. Finale in dieci per Sarri dopo il rosso a Gila per doppia ammonizione: I biancocelesti risalgono a -5 dalla zona Champions. Finale in dieci per Sarri dopo il rosso a Gila per doppia ammonizione ... gazzetta