Torino-Lazio 0-2 | biancocelesti tornano alla vittoria

Torino-Lazio 0-2, "uno-due" biancoceleste per tornare a guardare alla Champions

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lariscatta il ko di domenica in casa con il Bologna e tornaimponendosi per 2-0 in trasferta sulnel recupero della 21/a giornata di Serie. A decidere il match i gol di Guendouzi al 50? e Cataldi al 56?. In classifica isono settimi con 40 punti, i granata noni insieme al Napoli a quota 36. Gli ospiti chiudono la partita in dieci uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di Gila. I granata dominano nella prima frazione senza trovare la via della rete e ili colpiscono in avvio di ripresa conquistando tre punti preziosi che li tengono in corsa per l’Europa. In classifica i capitolini sono in settima posizione con 40 punti, uno in meno della Roma e 5 in meno delle quarte Atalanta e Bologna. I granata restano ...