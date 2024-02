Tom Cruise protagonista del nuovo film di Iñárritu | avvolto nel mistero

Tom Cruise protagonista del prossimo film di Iñárritu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tomsarà ildel, misteriosodiretto dal premio Oscar Alejandro Gonzalez. Il progetto, ancora senza una trama o una sinossi, sarà una produzione congiunta tra Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures e marcherà non solo il ritorno del regista messicano dietro la macchina da presa di un lungometraggio in lingua inglese dai tempi di Revenant – Redivo, ma è anche il bentornato al grande cinema d’autore per Tom, ormai “intrappolato” in franchise d’azione di grande successo. Il regista messicano presenta il corto Carne Y Arena (foto: Tània Victoria/Flickr)Il progetto ancora senza titolo né sinossi segna il ritorno della collaborazione del regista vincitore di quattro premi Oscar con i co-sceneggiatori di Birdman Alexander Dinelaris e Nicolas ...