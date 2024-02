TNA | Debutto sul ring per Dana Brooke Ash By Elegance

TNA iMPACT! 22/02/2024 Recap - Un debutto elegante

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo il licenziamento da parte della WWE lo scorso mese di settembre,ha deciso di ripartire dalla TNA. Ad Hard To Kill la sua prima apparizione con un nuovoname, Ash By, e soprattutto una nuova gimmick. In occasione dell’episodio di Impact andato in onda stanotte è arrivato anche il suosulcon vittoria Buona la prima per Ash By(f.k.a.). Nell’episodio di Dynamite andato in onda stanotte ha disputato il suo primo match in TNA. L’ex WWE ha affrontato e sconfitto Savannah Thorne in un match che ha avuto brevissima durata, poco più di due minuti. Insomma per lei l’inizio di una nuova fase della carriera. Qui sotto le immagini. .@Ashamae ...

