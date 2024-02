Ti taglio la testa Lo straniero massacra di botte la moglie che finisce all' ospedale

"Ti ammazzo, ti taglio la testa". E lo straniero massacra di botte la moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A Bologna, un cinquantaseienne albanese è indagato per maltrattamenti: avrebbe minacciato di morte lain più occasione,ndola di

“I dieci milioni di euro annunciati dal ministro della Salute Orazio Schillaci? Sono soltanto briciole , non bastano . curarsi non può essere un privilegio“. A ... (ilfattoquotidiano)

Legnano , 5 febbraio 2024 - Tensione altissima a Legnano dopo la gara di serie D fra Legnano e Crema, persa dai padroni di casa in malo modo. Doveva essere un ... (ilgiorno)

L’Alghero affronta l’Usinese in casa: appello ai tifosi per riempire il “Pino Cuccureddu”: Attualmente in testa c’è proprio la formazione rossoblu assieme alla Nuorese ma sino alla scorsa settimana c’era l’Alghero. L’impressione è che sarà una battaglia che andrà avanti sino all’ultimo e ... sassarinotizie

Tennistavolo Sassari: tutte in casa le squadre maschili della A2, B2 e C1: All’andata successo per 4-0 con doppia vittoria di Luca Bressan e un successo a testa per Marco Poma e Marco Bressan. La sfida alle toscane prosegue domenica alle 10 sempre a Sassari col match tra il ... sassarinotizie

Nel mirino del boss Nazzareno Calajò anche Vittorio Boiocchi, il capo ultras dell’Inter assassinato: “Lo prendo e gli taglio la testa”: L’ossessione di Nazzareno Calajò per il defunto “zio” Vittorio Boiocchi, ammazzato sotto casa il 29 ottobre 2022 da mano ancora sconosciuta, era già nota dai primi fermi dell’operazione Barrios, così ... milano.repubblica