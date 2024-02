The Good Doctor 7 | per il finale | “grandi cambiamenti”

The Good Doctor pesca ancora da Dr. House per le sue guest star: Nella stagione 7 arriva Peter Jacobson

(Di venerdì 23 febbraio 2024) The, la serie della ABC, è arrivata alla sua settima e ultima stagione come dichiarato dalla produttrice esecutiva Liz Friedman. La rete, infatti, ha deciso di concludere questo lungo viaggio dando, però, un buon preavviso alla squadra creativa in modo tale da completare l’arco narrativo e dare a tutti i personaggi un gran. “Theè stata un’opportunità unica, ma è ora di salutarci. Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e del messaggio che abbiamo trasmesso. Non vediamo l’ora di dare ai nostri fantastici fan, allo straordinario Freddie Highmore, al resto dei nostri talentuosi attori e alla migliore troupe del settore ildella serie che meritano. The– Freddie Highmore in una ...

Disney+ ha diffuso il teaser di Thank You, Goodnight : The Bon Jovi Story . La docuserie in quattro episodi racconta l’epico passato e il futuro incerto di una ... (funweek)

Fan dei Bon Jovi a rapporto, la docuserie Thank You, Goodnight : The Bon Jovi Story , dedicata alla mitica band del New Jersey, approderà su Disney+ il 26 ... (movieplayer)

Competition peaks as SailGP’s ten national teams descend upon the waters of Sydney Harbour: Switzerland SailGP Team wins second focus area of the Impact League ‘Accelerating Inclusion’ to top overall leaderboard League to unveil refreshed look and feel across weekend’s broadcast presentation ... ilnautilus

The Good Doctor pesca ancora da Dr. House per le sue guest star: Nella stagione 7 arriva Peter Jacobson: David Shore, creatore sia di Dr. House che di The Good Doctor, affida a una sua vecchia conoscenza un ruolo nella stagione finale del medical drama di ABC: le anticipazioni. Continua il "gemellaggio" ... comingsoon

Amici anticipazioni 25/2: in 3 al Serale, 1 eliminato, Mida in lacrime: Essendo arrivato primo si è esibito sulle note di Tornerai e Che fai, quindi ha avuto il pass per il Serale Mida ha cantato Good vibes di Ghali Lil Jolie ha cantato Nell’aria. Consiglio di Fiorella ... gossipetv