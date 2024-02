The Father – nulla è come sembra | come finisce il film?

The Father - Nulla è come sembra: la spiegazione del finale del film

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lo struggente finale di Themostra Anthony incapace di riconoscere chiunque, incluso Anne. Vediamo l’anziano seduto da solo nella sua nuova stanza in casa di cura, incapace di ricordare chi sia o cosa sia successo, dopo che Anne si è trasferita a Parigi. Arriva la sua infermiera, che prima si era presentata siaAnne cheLaura, ma si identificaCatherine. Lo informa che Anne vive a Parigi e viene a trovarlo di tanto in tanto nei fine settimana. Arriva anche un altro infermiere di nome Bill, identico a uno degli uomini che primava essere il marito di Anne. Anthony scoppia in lacrime per l’incapacità di capire cosa gli sta succedendo e ...

