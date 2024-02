The Boys torna con la quarta stagione su Prime Video | ecco quando debutterà

The Boys 4 arriva a giugno: Prime Video annuncia la data d'uscita dei nuovi episodi della serie TV

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Due anni dopo la messa in onda del finale della terzadella serie di supereroi di Amazon, “The” tornerà finalmente sui nostri schermi. Ladi “The”, la serie di Amazon vincitrice di un Emmy,con tre episodi il 13 giugno. Composta da otto episodi in totale, laandrà in onda con nuove puntate a cadenza settimanale fino al finale didel 18 luglio. Secondo quanto riporta la sinossi ufficiale della nuovadi “The”: “Nella, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il ...