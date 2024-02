The Batman 2, Jeffrey Wright ha ricevuto lo script? "Sto aspettando pazientemente"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Con l'uscita fissata per ottobre 2025, i lavori sul sequel di Thedovrebbero cominciare il prima possibile L'uscita di ThePart II è fissata per il 3 ottobre 2025, quindi la pre-produzione dovrebbe già essere a buon punto in vista dell'inizio delle riprese. A questo proposito è stato interrogato, interprete di James Gordon. In una recente intervista con l'Award Circuit Podcast di Variety,ha scherzato sul fatto che, sebbene il mondo voglia al più presto una descrizione della trama di ThePart II, in realtà sta ancorala sceneggiatura dal regista e co-sceneggiatore Matt Reeves. "Ecco l'inizio, la parte centrale e la fine", ha scherzato, prima di rivelare: "Non ho …

