Teverola Sostenibile inaugura la sede del comitato | appuntamento domenica 25 febbraio

Teverola Sostenibile. "Il comitato apre le porte al pubblico. Appuntamento domenica 25 febbraio"

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 23 febbraio 2024). Ilapre le porte al pubblico.252024, alle ore 10:30, saràta lain via Cavour, 22. Il presidente e i soci illustreranno ai cittadini il manifesto politico alla base del progetto., nato dalla volontà di un gruppo di cittadini attivi e consapevoli, ha eletto la scorsa settimana il suo Consiglio direttivo, affidando la presidenza a Emilio Paone. Il collettivo si propone come una forza politica innovativa e partecipativa, che vuole contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente nel territorio di. L’zione dellasarà un’occasione per ...