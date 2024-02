Test F1 Bahrain | Day-3 | Sainz fa il miglior tempo | ora tocca a Leclerc

I risultati e i tempi dei test di Formula 1 in Bahrain: la classifica del day 1

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sakhir, 23 febbraio 2024 – Terza e ultima giornata dia Sakhir per la Formula 1, con i piloti che si preparano ad affrontare le 8 ore finali della fase preliminare in preparazione alla stagione 2024. Dopo il buon Day-2 della Ferrari con, è lo spagnolo a prendere per primo il volante della SF-24 nella mattinata, con il monegasco che invece subentrerà nel pomeriggio. In pista al mattino anche Sergio Perez con la Red Bull e Lewis Hamilton con la Mercedes. Ed è proprioa mettere dietro tutti, con alcuni giri con gomma soft C2 e gomma media C3 che hanno visto ilriferimento cronometrico a 1’31?247 dopo circa 11 giri. Anche il Day-3 è stato interrotto per un problema di sollevamento di un tombino: questa volta è stato Perez a sollevare il chiusino senza tuttavia ...

