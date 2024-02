Test di Medicina 2024 | firmato il decreto | 2 sessioni | prova cartacea e banca dati pubblica le novità

Test ingresso 2024: quando escono le date

Ultime notizie Medicina 2024 : esordio per la banca dati. Quando sono i test? (aggiornamento 22 FEBBRAIO) Test Medicina 2024 in arrivo importanti modifiche ... (termometropolitico)

Due sessioni in presenza – a maggio e luglio prossimi – con possibilità per i candidati di partecipare a entrambe. Prova su formato cartaceo, composta da ... (today)

Bernini firma decreto per test Medicina, verso riforma dal 2025: Questi i contenuti più rilevanti del decreto ministeriale che definisce le modalità delle prove di ammissione ai corsi laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria firmato oggi dal ... ansa

Ecco il nuovo test di Medicina: cartaceo, in due date, banca dati da 7mila domande: La ministra Anna Maria Bernini ha firmato il decreto: prova unica nazionale il 28 maggio e 30 luglio, quesiti online sulla pagina web Accessoprogrammato.mur.gov ... ilsole24ore

