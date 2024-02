Test casalingo immediato | una goccia di sangue per scoprire se hai il cancro

Tamponi fai da te: si parte con l'autotesting per inizio e fine isolamento in caso di positività

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lo guardi e sembra una chiavetta Usb. Di un blu scintillante, pare quasi cromato, con l'attacco nero, sta nel palmo di una mano. Si chiama Simot, è ancora in fase di sperimentazione (la quale sarà vagliata dal ministero della Salute) ed è un progetto ambizioso anche se è stato sviluppato nel 2016 e quindiato e migliorato nel corso di quasi otto anni. Ambizioso perché ha un obiettivo mica da poco, Simot: metterci in gradi di fare diagnosi precoci sui tumori, ma anche su altre malattie, direttamente a casa nostra. A DOMICILIO O, per chi preferisca, nello studio del proprio medico di famiglia o alla farmacia dietro l'angolo. La logica di base, infatti, è un po' quella del tampone per il Covid: gli bastano piccolissimi campioni biologici (del, della saliva o delle urine) e al resto, Simot, pensa da sé. «Questo micro-transistore», spiega il ...