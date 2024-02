Terzo Mandato | De Luca | dibattito demenziale | Campania può farlo

Luca Zaia ha mandato in tilt la Lega

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Ilsuldi sindaci e governatori è “una idiozia”. E secondo il Governatore dellaVincenzo Deè “sconcertante” che i “parassiti a livello centrale” vogliano decidere chi deve essere eletto, ma il discorso non riguarda lache può comunque decidere di consentire la rielezione anche di chi ha già fatto due mandati. “Fra le tante stupidaggini alle quali assistiamo in questi giorni – ha detto nella sua diretta Facebook settimanale del venerdì- c’è ilsul. Volevo chiarire – perche questo è un paese nel quale nessuno si informa su niente – che laè del tutto indifferente a questo, perché la ...

