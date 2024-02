Terzo mandato | Schlein | “Il no del Pd era all’emendamento leghista ‘Salva-Zaia’ | invotabile Nostro impegno per riforma resta”

Terzo mandato, Schlein: “Il no del Pd era all’emendamento leghista ‘Salva-Zaia’,…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La maggioranza si spacca sule il Partito democratico, che di correnti e lotte interne se ne intende, coglie l’occasione per dividersi a sua volta. Dopo il no dei dem in Commissione Affari Costituzionali in Senatoscritto dalla Lega, le agenzie hanno diffuso la notizia di un “forte malcontento” dell’area Bonaccini. “Disappunto”, hanno fatto sapere, perché “è venuto meno l’preso in direzione con il gruppo di lavoro“. E giù ricostruzioni sull’esplosione interna del Partito democratico, di Bonaccini contro Elly, di ennesima frattura democratica. La segretaria, tuttavia, a distanza di 24 ore è intervenuta per dire la sua sull’accaduto e, in questo modo, cercare di dare il giusto peso al “disappunto” di ieri. “Nel Pd ci sono persone fortemente a favore del ...