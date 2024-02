Terzo mandato | Lega battuta in Senato Fdi e Fi bocciano emendamento | “Nessun dramma”

Terzo mandato governatori, la maggioranza si spacca: passa il no, FdI e FI contro la Lega. Salvini: «L’Aula è...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Derubricare la vicenda a "semplice bocciatura di un, come capita spesso in Parlamento" (copyright Gasparri), perché la maggioranza non vuole alimentare la polemica sul braccio di ferro sul, Fdi e Fi contro la, che oggi ha avuto il suo epilogo in Commissione Affari Costituzionali del. Alla conta sono stati 16 i voti contrari alla proposta leghista (Fdi-Fi-Pd-M5S e Avs) 4 i favorevoli (il voto di Italia Viva che si aggiunge ai tre della), un astenuto (Durnwalder delle Autonomie), mentre Azione, con Mariastella Gelmini, non ha partecipato al voto. Ladi Matteo Salvini -che fino a stamattina, ribadiva la posizione 'identitaria' sul...

