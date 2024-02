Terzo mandato | la sconfitta attesa di Salvini alimenta  i sospetti dei meloniani

(Adnkronos) – Derubricare la vicenda a "semplice bocciatura di un emendamento , come capita spesso in Parlamento" (copyright Gasparri), perché la maggioranza ... (periodicodaily)

La lite sul terzo mandato nel governo Meloni porterà la Lega al voto disgiunto in Sardegna? Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono mai stati così distanti. ... (open.online)

E così anche in Sardegna il campo largo se c’è non si vede. Avrebbe dovuto prendere il via, secondo gli ispiratori, dalle magre consolazioni per i ... (secoloditalia)