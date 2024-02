Terzo mandato, il Pd riesce a litigare anche più delle maggioranza

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb – La commissione Affari costituzionali del Senato boccia l’emendamento leghista a favore delper i presidenti di regione. Lasi presenta divisa, ma ancora peggioa fare il Partito democratico che si spacca in due e con l’ala del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che accusa: “Non si è salvaguardata l’unità del partito”. Il voto sulNiente ribaltoni, il voto sulper i presidenti di regione è andato come previsto: Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno affossato il provvedimento, mentre la Lega ha votato a favore. Fuori dallaPartito democratico, Movimento 5 Stelle, e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno voto ...

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Nel Pd ci sono persone fortemente a favore del Terzo mandato e persone fortemente contrarie. Noi in Direzione abbiamo provato a ... (liberoquotidiano)

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Nel Pd ci sono persone fortemente a favore del Terzo mandato e persone fortemente contrarie. Noi in Direzione abbiamo provato a ... (calcioweb.eu)

Tommaso Foti e Lucio Malan in esclusiva ai nostri microfoni a margine del congresso di Forza Italia: “Sul Terzo mandato idee diverse”. Presenti al congresso ... (notizie)

De Luca: "Da Meloni stile da stracciarola, dovrebbe scusarsi". Sul terzo mandato: "Non tocca la Campania": Dopo la replica di Giorgia Meloni alle offese rivoltele nei giorni scorsi dal governatore della Campania Vincenzo De Luca - in un audio ripreso da La7 mentre conversava con i giornalisti alla Camera - ... salernotoday

In Fvg già sindaco con il 40 per cento dei voti, Fedriga: «Si evita il ballottaggio»: TRIESTE - Abbassamento della soglia prevista per l'elezione del sindaco al primo turno nei comuni sopra i 15mila abitanti, che passerà dall'attuale 50% dei voti al 40%, evitando il ballottaggio, e ... ilgazzettino

Roccavignale 2024, Amedeo Fracchia punta al terzo mandato: Amedeo Fracchia ha annunciato ufficialmente di aver sciolto la riserva e si ricandiderà per la terza volta alla carica di primo cittadino di Roccavignale. "Abbiamo deciso di proseguire la nostra ... savonanews