Terzo mandato, i leghisti veneti e la partita della vita. Zaia: «La strada è molto lunga»

l'emendamento della Lega al dl elezioni sul Terzo mandato per i governatori delle Regioni è stato respinto . In commissione Affari costituzionali del Senato, ... (ilgiornaleditalia)

Terzo mandato, Meloni: "Non era nel programma di governo": La commissione Affari costituzionali del Senato ieri ha bocciato il terzo mandato per i governatori per il voto dei parlamentari di FdI e FI che hanno votatoo contro l'emendamento della Lega. Al ... tg24.sky

Valbonesi, sindaco di Santa Sofia, ha deciso: “Non mi ricandido ma non lascio la politica”: La notizia è ufficiale: Daniele Valbonesi non si ricandiderà alle prossime amministrative per il terzo mandato. Il suo, però, è tutt’altro che un addio alla politica e anche se non c’è ancora nulla di ... corriereromagna

Regionali, la Lega ripiega sulla Basilicata: La Lega ripiega sulla Basilicata alle elezioni regionali. Salvini pronto a rilanciare dopo il no al terzo mandato per Zaia ... quotidianodelsud