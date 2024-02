Terzo mandato | Fedriga | Governo ascolti chi direttamente coinvolto

Il leghista Fedriga alla guida della Conferenza delle Regioni scrive al governo: “Serve un confronto sul terz…

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Trieste, 23 feb. (askanews) – Stop per il? “Mi sento di propiziare – ha detto oggi a Trieste il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano– un coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale perché mi sembrerebbe profondamente scorretto decidere sull’organizzazione istituzionale e democratica delle Regioni senza le Regioni”. Conversando con i giornalisti questa mattina a Trieste,ha poi ricordato di averieri come Conferenza una richiesta aldi un incontro “e ci auguriamo che si– ha aggiunto– anche chi èperché mi sembrerebbe alquanto particolare che si limitasse a un dibattito tra parlamentari”. L'articolo ...

