Terzo mandato | De Luca | “In Campania si può fare | non abbiamo mai recepito la legge nazionale Ma dibattito è demenziale”

Luca Zaia ha mandato in tilt la Lega

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Il? Insi può”. Il governatore campano Vincenzo Deinterviene sulin corso in Parlamento nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Tra le tante stupidaggini di questi giorni – ha detto – c’è anche ilsul. Volevo chiarire che laè del tutto indifferente, illo puòtranquillamente non avendolasui due mandati. Ecco perché assistiamo da osservatori a questo beltotalmente. La sostanza del– ha osservato De ...

Terzo mandato: Schlein a Bonaccini, 'impegno su riforma resta, ieri era voto su 'salva Zaia'': Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Nel Pd ci sono persone fortemente a favore del terzo mandato e persone fortemente contrarie. Noi in Direzione abbiamo provato a trovare una sintesi immaginando una riforma ... lagazzettadelmezzogiorno

I riformisti del Pd attaccano Schlein: “Non dovevamo partecipare al voto sul terzo mandato”: Per Guerini e Alfieri sbagliata la scelta sulla votazione in Commissione Affari Costituzionali in Senato che ha affondato la proposta leghista. Prima del passaggio in Aula la settimana prossima nuovo ... repubblica

Terzo mandato, la maggioranza si è spaccata (e anche l'opposizione): cosa può succedere ora: Ma la partita, lì, si giocherà fra un anno e la stroncatura al divieto di superare due mandati per i governatori, dunque, non segna per forza la fine del dibattito e della possibilità di portare ... ilmessaggero