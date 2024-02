Terzo mandato Bocciata la proroga | FdI e FI gelano la Lega E si spacca anche il Pd

Terzo mandato, bocciata in Commissione la proposta leghista per i governatori. Maggioranza spaccata

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La maggioranza si divide, il Pd si sganghera come un modellino mal assemblato. Gli effetti del voto della commissione Affari costituzionali del Senato sulper sindaci e governatori avvelenano infatti il centrosinistra unito molto più del centrodestra diviso. La premier Giorgia Meloni ricorda che il"non era inserito nel programma" di governo e rassicura: "Non è una materia che crea problemi alla maggioranza".se lanon molla e il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisa che "la strada è ancora molto lunga". Per quanto riguarda il centrosinistra, il vero nodo del contendere è il rapporto tra periferia e centro, tra amministratori locali e partiti. Una questione irrisolta soprattutto nel Partito democratico, che ha espresso attraverso le ...

