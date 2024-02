Terza fascia ATA: dove fare la domanda. Prospetto dei punteggi per profili e province. Tutte le percentuali. LIVE Venerdì 23 febbraio alle 15:00

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le graduatorie diATA si aggiorneranno in primavera. Un aggiornamento atteso da milioni di aspiranti. Peril punto della situazione, con dati alla mano, la redazione di Orizzonte Scuola, in collaborazione con la Uil Scuola Rua, organizza uno spazio informativo sull'argomento. L'articolo .

Il Senato ha dato il via libera al Decreto milleproroghe nella serata del 21 febbraio. L'approvazione arriva dopo l'ok della Camera. Adesso si attende il ... (orizzontescuola)

Le graduatorie di Terza fascia ATA si aggiorneranno in primavera. Un aggiornamento atteso da milioni di aspiranti. Per fare il punto della situazione, con ... (orizzontescuola)

