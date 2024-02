Terremoto Puglia di 4 7 | avvertito a Bari | Brindisi | Foggia e in tutto il Gargano

Terremoto avvertito in Puglia, forte scossa dell’Adriatico | DATI e MAPPE

Terremoto di magnitudo 4.7 in Adriatico: scossa avvertita anche in Croazia e Montenegro: Terremoto nell'Adriatico di magnitudo 4.7, la scossa avvertita in tutta la Puglia: da Bari a Brindisi. Secondo quanto riportato dall'Ingv, il sisma è avvenuto nell'Adriatico Meridionale il 23-02-2024 ... corriereadriatico

Forte scossa di terremoto a largo della Puglia, avvertita in tutta la regione: FOGGIA – Un terremoto di magnitudo ML 4.7 è avvenuto nella zona: Adriatico Meridionale (MARE), il 23-02-2024 10:23:20 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9120, 17.5940 ... statoquotidiano