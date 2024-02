Terremoto poco fa a Parma, due scosse ravvicinate di magnitudo 3.3. Attimi di paura

Trema di nuovo l’Italia : altra scossa di terremoto poco fa – Torna a Trema re la terra nel nostro paese e purtroppo non c’è da meravigliarsi. Del resto in 2500 ... (tvzap)

Terremoto poco fa a Parma, due scosse ravvicinate di magnitudo 3.3. Attimi di paura: Parma, 23 febbraio 2024 – Ancora scosse di terremoto in provincia di Parma. Altre due quelle più forti registrate questa sera, questa volta di magnitudo 3.3, sono state registrate dall'Istituto nazion ... msn

Terremoto nel Basso Adriatico: Sono state avvertite anche in alcune aree del Salento le due scosse di terremoto che sono state registrate questa mattina dall'INGV di Roma nel Basso Adriatico. La terra ha tremato per due volte: alle ... informazione

Terremoto oggi in Puglia di magnitudo 4.7, avvertito a Bari, Brindisi, Foggia e in tutto il Gargano. La scossa in Adriatico: Terremoto nell'Adriatico di magnitudo 4.7, la scossa avvertita in tutta la Puglia: da Bari a Brindisi. Secondo quanto riportato dall'Ingv, il sisma è ... ilgazzettino