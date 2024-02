Terremoto oggi Puglia | scossa | epicentro e ultime notizie

Terremoto avvertito in Puglia, forte scossa dell'Adriatico | DATI e MAPPE

(Di venerdì 23 febbraio 2024)– Una fortedidi magnitudo 4.7 è stata registrata dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), venerdì 23 febbraio 2024, nel mar Adriatico Meridionale con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9120, 17.5940 ad una profondità di 18 chilometri. Laè stata avvertita da tanti cittadini della regione, ma anche in Albania. Tante le segnalazioni sui vari social, in primis X. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Circa 30 minuti prima un’altra, di magnitudo 3.4, è stata registrata sulla costa Albanese settentrionale con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8110, 19.7220 ad una profondità di 7 chilometri. Tutte le scosse di, 23 ...