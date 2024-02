Terremoto nell' Adriatico | l' Ingv | «Nuove scosse in arrivo» Dallo tsunami allo spostamento della catena appenninica | i rischi e le condizioni

Scossa di terremoto nell'Adriatico: avvertita anche in Puglia

In Italia la terra continua a tremare. Dopo la scia sismica che circa due settimane fa ha colpito il territorio del Permense, oggi a subire le conseguenze del ... (ildifforme)

Terremoto Puglia, l'Ingv: «Nuove scosse in arrivo». Dallo tsunami allo spostamento della catena appenninica, i rischi e le condizioni: Ma cosa sta succedendo nell'area Cosa potrebbe accadere nelle prossime ore Il parere del vulcanologo. Un altro terremoto ha fatto tremare stamattina l'Italia. Da Bari a Brindisi, sono molte le ... ilgazzettino

Terremoto nell'Adriatico: per l'Ingv in arrivo nuove scosse: Questa mattina una scossa di terremoto è stata registrata in Puglia, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia possibili nuove scosse ... notizie