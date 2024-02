Terremoto nell’Adriatico di fronte all’Albania | scossa sentita distintamente a Bari

Scossa di terremoto Adriatico avvertita Foggia

(Di venerdì 23 febbraio 2024)meridionale, al largo delle coste albanesi, è stata registrata dall’Ingv unadidi magnitudo 4.7. Il sisma è stata avvertitoanche in Puglia. Il sisma fa parte di una serie di scosse che nelle ultime ore hanno interessato le coste albanesi la più potente delle quali era arrivata a una magnitudo di 3.4. Sono in realtà due le scosse diregistrate a distanza di un’ora circa l’una dall’altra, una sulla costa albanese e l’altra. La prima, di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, ha avuto epicentro nella costa settentrionale dell’Albania ed è stata registrata alle 9:55. Poco dopo, alle 10:23, si è registrata invece unadi magnitudo 4.7...

