Terremoto nel Pd | gli oppositori processano Schlein | è schiava di Conte Pronti a uscire dalla direzione

Nuovo modo per misurare la mortalità da terremoto: tra i paesi con il maggior impatto nella storia c'è anche l'Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Accusano di tradimento la segretaria Ellysul terzo mandato, si ribellano all’appiattimento verso i 5Stelle e sonoad azioni eclatanti. Nel Nazareno la resa dei conti di queste ore parte da lontano. La rabbia che serpeggia nel correntone interno guidato dal governatore Bonaccini non riguarda solo il casus belli del terzo mandato che spacca a metà come una mela il partito, solo l’ultimo in ordine cronologico, ma l’asse sempre più indigeribile con Giuseppe. La minoranza dem all’attacco: tradimento Tra i riformisti ribelli alla linea-non linea dellasi mescolano tanti sentimenti, a partire dall’insoddisfazione per lo zigzagare della segretaria su tutti i dossier dell’agenda politica dietro lo scudo dell’opposizione senza se e senza ma, troppo urlata e mai efficace. Anche sul voto in ...