Terremoto in Puglia | scossa di magnitudo 4 7 | epicentro nell' Adriatico

Scossa di terremoto nell'Adriatico: avvertita anche in Puglia

(Di venerdì 23 febbraio 2024)4.7 e profondità di 18 chilometri: sono questi i dati del sisma conMeridionale avvertito in, da Bari a Foggia, alle 10.23, come ha comunicato in un post su X l’INGV. Nessun danno segnalato al momento, nonostante molti abitantie province di Bari e Bat abbiano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Per questioni di sicurezza, si sta continuando a monitorare l’area.