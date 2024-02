Terremoto a Rainews24 | cdr contro gli interventi della maggioranza e sulle cariche contro gli studenti di Pisa «Notizia data in ritardo»

Terremoto a Rainews24, cdr contro gli interventi della maggioranza e sulle cariche contro gli studenti di Pisa. «Notizia ...

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 febbraio 2024) «Ancora una volta asi danno in direttadi esponenti politicipresidente del Consiglio. Il tutto a poche ore dalla chiusuracampagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna». A scriverlo, in una nota, il Cdr di RaiNews 24. «È stato mandato in diretta l’intervento di Tajani nel suo ruolo di leader politico e non di ministro, oltre all’intero video-messaggiopresidente Meloni. Il tutto senza alcun rispetto delle regolepar condicio», spiegano i giornalisti. «E ancora una voltadiffonde ine senza adeguata copertura unadi rilevanza nazionale. Lepolizia a ...