Terra Amara | spoiler 23 febbraio | Fikret esterna il suo sentimento per Zuleyha

Terra Amara, spoiler tremendo: incubo vero e proprio per Zuleyha | IlCiriaco.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La anticipazioni rivelano che nel corso della puntata didi venerdì 232024,esternerà i suoi sentimenti a. L’Altun non riuscirà a nascondere il suo imbarazzo per aver ricevuto una dichiarazione d’amore del tutto inaspettata. Sermin dovrà far fronte ad alcune difficoltà di natura economica, non avendo a disposizione neppure i soldi per il pasto giornaliero, chiederà a Fusun un piccolo supporto. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più riguardo al nuovo episodio dello sceneggiato ambientato in Turchia., Sermin in crisi economica,messa in imbarazzo daCosa accadrà nel corso della puntata di, che andrà in onda venerdì 23 ...