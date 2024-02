Terra Amara | perché Betul sposa Colak | poi lo uccide? La svolta

"Terra amara", anticipazioni turche: perché Zuleyha lascia Hakan? • TAG24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le anticipazioni disegnalano cheHasmet. La figlia di Sermin prende questa inaspettata decisione per mettere in atto un piano ben preciso. Lo scopo è sempre quello: riuscire a impadronirsi del patrimonio di una persona potente.volevare Fikret proprio per raggiungere questo obiettivo. Ma attenzionequesta volta la figlia di Sermin si mette nei guai, in quanto il suo piano è davvero pericoloso.smaschera la ragazza in brevissimo tempo.anticipazioni:, ma poi viene segregata in casa Leggi anche:, chi è Cevriye: ...