Terminator, Linda Hamilton: "Sarah Connor non è un'icona né una buona madre, ma è una combattente"

Terminator, Linda Hamilton: "Sarah Connor non è un'icona né una buona madre, ma è una combattente": Dopo aver confermato di aver chiuso con il franchise di Terminator, Linda Hamilton è tornata a discutere dell'impatto del suo personaggio, quello di Sarah Connor, sull'immaginario pubblico, ma non ... movieplayer

Terminator Star Linda Hamilton Admits She Has "Nothing More to Say" in the Franchise: Terminator: Dark Fate might have brought back stars Arnold Schwarzenegger and Linda Hamilton while also earning the franchise some of its best critical reactions, but the project failed to leave much ... comicbook

What Linda Hamilton Wanted In ‘T2’ Script: Before Linda Hamilton helped pave the way for actresses in action films and stronger roles for women overall through her portrayal of Sarah Connor in the Terminator franchise, she had one ask of James ... forbes