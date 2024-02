Tentò di strangolare la moglie Assolto il marito-sonnambulo

Tentò di strangolare la moglie di notte, assolto perchè sonnambulo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Era finito a processo con l’accusa di aver cercato di soffocare lanel sonno. È statoperché è riuscito a dimostrare di aver agito da. Questo l’esito del processo celebrato davanti al Tribunale di Brescia a carico di un cinquantottenne della Valcamonica arrestato il 4 gennaio del 2021. L’uomo venne trovato sanguinante sull’asfalto in stato confusionale da soccorritori e carabinieri. Poco prima si era lanciato dalla finestra della propria abitazione. In casa, sconvolta, la, che a suo dire mentre dormiva si era trovata improvvisamente addosso ilche senza motivo apparente le aveva stretto le mani attorno al collo e le aveva schiacciato un cuscino sul volto, fino a toglierle il respiro. Lei urlando era riuscita a far desistere il compagno che poi si era gettato nel ...