Tentò di soffocare la moglie nel sonno | assolto | “Era in uno stato di sonnambulismo”

Brescia, cercò di soffocare la moglie nel sonno: assolto perché sonnambulo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Èdall’accusa di tentato omicidio per aver provato alanel. L’uomo, un 58enne della Valcamonica, è riuscito a dimostrare di aver agito mentre ancora stava dormendo, in unodi. L’accusa risale al gennaio 2021, momento in cui l’uomo eraarre, poi la vicenda è sfociata in un processo davanti al tribunale di Brescia e si è conclusa con un’assoluzione. Il perito, Liborio Parrino, ha svolto un ruolo cruciale nel dibattimento, affermando che l’uomo, al momento dell’azione, aveva “il cervello spento” e dunque non era conscio delle proprie azioni e, in quel momento, incapace di intendere e volere. La condizione è nota come parasonnia, ovvero atteggiamenti anomali che avvengono ...