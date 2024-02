Tentativo di aggressione con un coltello - Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La minaccia a una guardia giurata con un coltellino puntato addosso. L’aggressore, un soggetto con problemi psichiatrici secondo quanto appreso dal Giorno, è stato subito bloccato dalla polizia e poi ricoverato. Ma l’episodio è l’occasione per puntare, ancora una volta, i riflettori sulla sicurezza negli ospedali. Ildiè scattato attorno alle 16 di ieri vicino al posto di polizia dell’ospedale Sacco, a Roserio, alla periferia nord ovest della città. L’uomo si sarebbe scagliato verbalmente contro una guardia giurata per poi provare ad aggredirla con un coltellino. Per fortuna è stato subito disarmato dai poliziotti intervenuti immediatamente, poi soccorso dal 118 (dava in escandescenze) e ricoverato, dato che sarebbe anche affetto da disturbi psichiatrici. "Ennesimo campanello d’allarme per chi lavora in pronto soccorso", ...