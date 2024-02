Tenta di aprire il portellone dell’aereo in volo | i passeggeri intervengono e lo immobilizzano con il nastro adesivo

Tenta di aprire il portellone dell’aereo in volo, i passeggeri intervengono e lo immobilizzano con il…

(Di venerdì 23 febbraio 2024) IlAmerican Airlines partito da Albuquerque, New Mexico, e diretto a Chicago ha fatto marcia indietro ed è tornato nell’aeroporto di partenza martedì dopo che un uomo hato diila metà del viaggio. Come mostrano i video postati online, il personale della compagnia aerea e ia bordo sono prontamente intervenuti bloccando l’uomo con del. Una volta che l’aereo è tornato in sicurezza ad Albuquerque, il passeggero ribelle è stato preso in custodia dalla polizia che lo attendeva all’atterraggio. Ora sul caso sta indagando l’FBI. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.