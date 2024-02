Tensione nel "gruppo" al Grande Fratello: crollano gli equilibri

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alè bastato fare una nomination solo tra veterani per mandare in tilt ilche per mesi si è accanito contro Beatrice Luzzi e chiunque le gravitasse intorno. Nonostante poi Alfonso Signorini abbia svelato che il televoto avrebbe decretato il primo finalista e non l’eliminato, in casa è salita lae molti gieffini sono andati in error 404. Massimiliano Varrese non ha digerito le cinque nomination prese dai suoi amici e si è sfogato con Rosy Chin e Marco Maddaloni. “Ok pensare ai giovani, però ognuno qui ha le sue cose e arrivati a questo punto tante cose cambiano. Ho sempre pensato ai ragazzi, però ieri sera io mi sono beccato cinque nomination nel momento più difficile. Allora devo iniziare a giocare per me. Che poi se vogliamo dirla tutta i giovani non hanno il peso di responsabilità ...